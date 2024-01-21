تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 4 مسيرات، بينها 3 مسيرات فوق مقاطعة سمولينسك الروسية ورابعة فوق مقاطعة أوريول الروسية.

وأوضحت الوزارة أنه تم "إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة بدون طيار على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي".

يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

دبابة روسية ضد مسيرة أوكرانية

وعلى مواقع الإنترنت وحسابات على موقع إكس، يتم تداول مقطع فيديو مثير حيث تظهر دبابة روسية محمية ومموهة بشكل جيد وهي تطلق قذيفة باتجاه مسيرة أوكرانية صغيرة الحجم وتدمرها.

وتمكنت الدبابة الروسية من "أطقم بورياتيا من إصابة طائرة أوكرانية مسيرة معززة بالواقع الافتراضي بحجم ورقة ’أيه 4‘ باستخدام طلقة مدفع الدبابة"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.

وعلق غنغيس دامبييف، الذي نشر الفيديو، على الفيديو قائلا إن أطقم الدبابات من بورياتيا شرسة للغاية لدرجة أنها تسقط طائرات مسيرة أوكرانية بقذيفة مدفعية. وبجدية، تم التقاط حالة نادرة جدًا بالكاميرا"، وفقا لصحيفة "روسكويه أوروجيه".