وأفادت الوكالة بأنه "عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش، مساء أمس الجمعة، تلقى جهاز الإطفاء المحلي تحذيرا بشأن حريق في مهجع مدرسة يِنغتساي في قرية يانشانبو"، مشيرة إلى إصابة شخص واحد بجروح.

وذكرت شينخوا أن المصاب "يُعالج حاليا في مستشفى وحاله مستقرة"، وفقا لفرانس برس.

ووصلت "خدمات الطوارئ سريعا إلى مكان الواقعة، وأخمدت النيران الساعة 23:38"، استنادا إلى المصدر نفسه.

وأشارت الوكالة إلى أن السلطات المحلية فتحت تحقيقا لتحديد سبب الحريق.

وغالبا ما تشهد الصين حوادث مرتبطة خصوصا بسوء تطبيق معايير السلامة.

في نوفمبر، لقي 26 شخصا حتفهم ونُقل العشرات إلى المستشفى بسبب حريق في مبنى شركة لإنتاج الفحم في مقاطعة شانشي الشمالية.

وفي بكين أودى حريق في مستشفى بحياة 29 شخصا في أبريل في واحدة من أسوأ الكوارث التي تضرب العاصمة منذ أكثر من عقدين.