والرسالة موجهة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن. وتزعَّم التوقيع على الرسالة النائبان أيانا بريسلي وجيمي راسكين، ووقع عليها 60 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب، فيما يكشف عن شعور بالقلق، من اليسار بخاصة، من فداحة الخسائر في صفوف المدنيين الفلسطينيين بسبب الحملة الإسرائيلية ضد حركة حماس.

وجاء في الرسالة "نحثكم على مواصلة التأكيد على التزام الولايات المتحدة الراسخ بهذا الموقف ونطلب منكم تقديم توضيحات عن بنود معينة في طلب التمويل التكميلي الإنساني والأمني المقدم من الإدارة".

وتمنح الولايات المتحدة إسرائيل 3.8 مليار دولار كمساعدات عسكرية سنوية. وطلب بايدن من الكونجرس الموافقة على مبلغ إضافي قدره 14 مليار دولار، وهو جزء من طلب تمويل إضافي شامل متعطل في الكونجرس لأن الجمهوريين والديمقراطيين يتفاوضون على تغييرات في سياسة الهجرة.

من جهة أخرى، قالت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين الجمعة، إن 18 سناتورا ديمقراطيا يؤيدون تعديلا يلزم أي دولة تتلقى تمويلا إضافيا باستخدام الأموال وفقا للقانون الأميركي والقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة.

وشنت إسرائيل الحرب للقضاء على حركة حماس بعد هجوم مسلحي الحركة في السابع من أكتوبر على جنوب إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وقالت السلطات الصحية في غزة إن الحرب التي دخلت الآن شهرها الرابع أسفرت عن مقتل أكثر من 24760 شخصا في القطاع الفلسطيني.