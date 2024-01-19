أعلنت باكستان أنها اتفقت مع إيران على تهدئة التوترات، الجمعة، بعد قصف متبادل على أهداف لمتشددين في أراضي البلدين هذا الأسبوع.
وجاء في بيان باكستاني بشأن مكالمة أجراها وزيرا خارجية البلدين، أن المسؤولين "اتفقا على ضرورة تعزيز التعاون على مستوى العمل والتنسيق الوثيق بشأن مكافحة الإرهاب وجوانب أخرى ذات اهتمام مشترك".
كما قال مكتب رئيس الوزراء الباكستاني، الجمعة، إن باكستان وإيران قادرتان على التغلب سويا على الخلافات البسيطة عبر الحوار والدبلوماسية.
وأضاف: "باكستان سترحب وسترد بالمثل على كل الإجراءات الإيجابية التي يتخذها الجانب الإيراني".
وتابع: "في صالح البلدين اتخاذ خطوات لإعادة العلاقات إلى ما كانت عليه قبل 16 يناير".
ماذا حدث؟
- نفذ الجيش الباكستاني ضربات مساء الأربعاء في إيران، حسبما أعلن مسؤول استخباراتي باكستاني.
- الضربات نفذت ضد مجموعات مُسلحة مناهضة لباكستان داخل إيران.
- جاءت الهجمات بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضد "أهداف إرهابية" في باكستان، حسب تعبير إيران.
- عرضت بكين على لسان المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الوساطة بين البلدين، قائلة: "نحن على استعداد للعب دور بناء في خفض التصعيد في حال رغب الطرفان بذلك".
- تحدثت تقارير إعلامية باكستانية عن عدم قبول الوساطة.