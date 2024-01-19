وذكر بوريل في خطاب بجامعة بلد الوليد: "أجل، حكومة إسرائيل موّلت حماس في محاولة لإضعاف السلطة الفلسطينية التي تقودها فتح".

ولم يقدم بوريل المزيد من التفاصيل أو الأدلة حول هذا التمويل المزعوم.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات من معارضيه في إسرائيل ومن بعض وسائل الإعلام العالمية، بأن حكومته أمضت سنوات في تعزيز حماس بفعالية في غزة.

وسبق لعدة تقارير إعلامية إسرائيلية أن تحدثت عن الدور الذي قامت به الحكومات المختلفة بقيادة بنيامين نتنياهو في دعم حماس، وذلك من خلال تقسيم السلطة بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في وقت سابق، إن فكرة نتنياهو كانت تتجلى في منع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أو أي شخص آخر في السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، من التقدم نحو إقامة دولة فلسطينية.

وأضاف: "وهكذا، وفي خضم هذه المحاولات لإضعاف عباس، تم تعزيز وترقية حماس من مجرد جماعة إرهابية إلى منظمة أجرت معها إسرائيل مفاوضات غير مباشرة".