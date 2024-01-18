وشنت باكستان هجمات على مسلحين انفصاليين داخل إيران، الخميس، وذلك بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد مجموعة مسلحة أخرى داخل الأراضي الباكستانية.

وقال بايدن، الخميس: "كما يمكنكم أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير في المنطقة، ونعمل الآن لتحديد مآل كل هذا. لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك".

كما أعلن بايدن، في حديث للصحفيين، أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

لكنه اعترف أن الهجمات لم توقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وسأل المراسلون الرئيس عن هذه الضربات، فأجاب: "هل أنها توقف الحوثيين؟ كلا. هل ستستمر؟ نعم".