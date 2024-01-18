وصرح القائد الأعلى للحلف في أوروبا الجنرال الأميركي كريستوفر كافولي، للصحافيين، أن التدريب "المدافع الصامد" سيستمر حتى أواخر مايو.

ويشمل وحدات من كل الدول الاعضاء الـ31 في الناتو، إضافة إلى السويد الدولة المرشحة للانضمام إلى الحلف.

وأضاف كافولي: "سيكون هذا دليلا واضحا على وحدتنا وقوتنا وتصميمنا على حماية بعضنا البعض".

وتعتزم بريطانيا إرسال 20 ألف جندي إلى هذه التدريبات، حسبما أعلن وزير الدفاع غرانت شابس، الإثنين.