وذكرت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء، أن صواريخ إيرانية استهدفت قاعدتين لجماعة جيش العدل المسلحة داخل باكستان، التي شنت هجمات على قوات الأمن الإيرانية في المنطقة الحدودية بين الدولتين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن بلادها لن تسمح بعودة السفير الإيراني لديها، الموجود في بلده في الوقت الراهن.

وأضافت أن الانتهاك "كان سافرا وغير مبرر لسيادة باكستان، وهو أمر غير مقبول".

وتابعت أن "باكستان تحتفظ بحقها في الرد على هذا العمل غير القانوني".

وقالت باكستان إن الحادث تسبب في وفاة طفلين.

والأربعاء أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران استهدفت "مجموعة إرهابية إيرانية" في باكستان المجاورة.

وقال عبد اللهيان خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: "فيما يتعلق بباكستان، لم يتم استهداف أي من مواطني البلد الشقيق والصديق بصواريخ ومسيرات إيرانية".

وأضاف: "تم استهداف ما يسمى جماعة جيش العدل، وهي مجموعة إرهابية إيرانية".