وسيخضع السنوار الآن لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، كما يحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان "قرر المجلس اليوم إضافة شخص واحد إلى قائمة الإرهاب".

وأضاف البيان "يأتي القرار في إطار رد الاتحاد الأوروبي على التهديد الذي تشكله حماس وعلى هجماتها الإرهابية الوحشية والعشوائية على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023".

وقتل مسلحو حماس نحو 1200 شخص واحتجزوا قرابة 240 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر.

وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية على قطاع غزة، دخلت حاليا شهرها الرابع، بهدف القضاء على حماس وتأمين إطلاق سراح الرهائن.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بقرار الاتحاد الأوروبي "العادل والأخلاقي" على حد وصفه.

وكتب كاتس على منصة التواصل الاجتماعي إكس "القرار هو أيضا نتيجة لجهودنا الدبلوماسية لخنق موارد حماس، ونزع الشرعية عنها وحظر كل دعم لها"، مضيفا: "سنواصل استئصال جذور الشر، في غزة وأينما أينعت".