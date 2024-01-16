وقال بوتين خلال اجتماع نقله التلفزيون "لم يفشل هجوم اوكرانيا المضاد فحسب، بل باتت المبادرة على الجبهة حصراً بيد القوات المسلحة الروسية. وإذا استمر الوضع القائم، قد تتعرّض مكانة الدولة الأوكرانية لضربة خطرة جداً وقاضية".

وأضاف قائلا من "المستحيل" تبديد المكاسب العسكرية التي حققتها موسكو في أوكرانيا.

وتابع حديثه أن الأفكار التي تطرحها أوكرانيا "صيغ معرقلة لعملية السلام"، وذلك في معرض حديثه عن محادثات سلام محتملة.