ولا أحد يعرف إلى متى سيستمر ذلك، حسبما يقول دبلوماسيون غربيون لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

لكن بعد 100 يوم من الصراع، فإن تقييم معظم اللاعبين الرئيسيين هو أن إيران دفعت وكلائها لإثارة المشاكل للجيش الأميركي والضغط على إسرائيل والغرب في العراق وسوريا ولبنان وممرات الشحن في البحر الأحمر، لكن مع بذل بعض الجهود لتجنب إثارة البركان وانفلات الأوضاع، بحسب الصحيفة.

إنها أكثر الرقصات حساسية، فهي مليئة بالإشارات الدقيقة والهجمات والخدع والحركة التي لا يمكن إنكارها، بحسب الصحيفة.



خط النووي الأحمر

ففي حين عززت طهران إنتاجها من اليورانيوم بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، مما جدد المخاوف من أنها قد تتسارع مرة أخرى نحو القدرة على تصنيع العديد من الأسلحة النووية، فقد حافظت بعناية على مستوى أقل بقليل من عتبة الوقود المستخدم في صنع القنابل.

ويعتبر ذلك الخط الأحمر الذي يمكن أن يؤدي إلى عمل عسكري ضد مجمعاتها النووية تحت الأرض.

كل شيء ما عدا الحرب

وفي الثاني من يناير، شنت إسرائيل هجوما على الضاحية الجنوبية لبيروت لقتل أحد قادة حماس، لكن بشكل دقيق، لتجنب إلحاق الأذى بمقاتلي حزب الله القريبين.

وقد سمح ذلك للمسؤولين الإسرائيليين بأن يوضحوا لحزب الله، أنه ليس لديها مصلحة في تصعيد الضربات المتبادلة على الحدود الجنوبية للبنان.

وبعد ستة أيام، قتلت وسام حسن الطويل، قائد أقوى قوة في النخبة لدى حزب الله، وهو أكبر ضابط في حزب الله يُقتل حتى الآن.

وعندما دمرت الولايات المتحدة منشآت إطلاق الحوثيين ومستودعات الرادار والأسلحة في اليمن قبل عدة أيام، قامت بضربها ليلاً، بعد أن أبلغت بوضوح نواياها، وتجنبت استهداف قيادة الحوثيين وراء الهجمات على الشحن في البحر الأحمر.

ومهما كان الزعماء الإيرانيون سعداء بإثارة الوضع في الشرق الأوسط، فإن الحرب الشاملة لا تصب في مصلحة بلد يعاني زعيمه الأعلى من حالة صحية سيئة وامتلأت شوارعه بالمحتجين في السنوات الأخيرة، بحسب نيويورك تايمز.

وقال رايان سي كروكر، الدبلوماسي الأميركي السابق، للصحيفة إن أكثر ما تهتم به القيادة الإيرانية هو "استقرار النظام".

هل كل شيء تحت السيطرة؟

ورغم أن الولايات المتحدة حاولت دائما احتواء الوضع في هذه العلاقة المضطربة، لكن وفق الصحيفة، فإن التاريخ مليء بالجهود الفاشلة لإبقاء القوات الأميركية خارج الصراعات في نصف العالم والتي كانت تخرج عن نطاق السيطرة، كما اتضح تاريخيا من دخول الولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى في عام 1917، والحرب العالمية الثانية في عام 1941، وكوريا في عام 1950، وفيتنام تدريجيًا في الستينيات.

واعتبرت أن الحوادث والاغتيالات وغرق السفن وأنظمة التوجيه التي تنحرف عن مسارها يمكن أن تؤدي جميعها إلى تقويض الاستراتيجية الأكثر تخطيطًا بعناية.

نموذج أوكرانيا

ومع ذلك، في أوكرانيا، بعد مرور ما يقرب من عامين، نجحت مجموعة مماثلة غير معلنة من القيود - إلى حد ما مما أثار دهشة حتى أقرب مساعدي الرئيس بايدن.

وفي وقت مبكر، وجه بايدن الجيش لفعل كل ما في وسعه لدعم أوكرانيا – طالما أن القوات الأميركية لا تواجه روسيا بشكل مباشر، سواء على الأرض أو في الجو أو في البحر الأسود.

كما أمر الأوكرانيين بعدم استخدام الأسلحة الأميركية ضد أهداف داخل الأراضي الروسية، على الرغم من استمرار القلق بشأن ما سيحدث إذا ضرب صاروخ روسي دولة مجاورة في الناتو.

لكن لدى موسكو وواشنطن تاريخ يمتد إلى ما يقرب من 80 عامًا في إرسال إشارات الحرب الباردة، والتي جاءت، بعد أزمة الصواريخ الكوبية، والسيطرة عليها عبر الخطوط الساخنة.

ماذا بشأن الرقص مع إيران؟

بالنسبة لإيران، لا يوجد تاريخ ولا اتصال مباشر لضمان بقاء التصعيد تحت السيطرة.

ويقول مسؤولو المخابرات الأميركية إنهم يواصلون تقييم ما إذا كانت إيران غير مهتمة بحرب أوسع نطاقاً، حتى مع تشجيعها لعمليات الحوثيين في البحر الأحمر.

ويقولون إن الهدف الأساسي لوكلاء إيران هو إيجاد طريقة لتوجيه ضربات إلى إسرائيل والولايات المتحدة دون إشعال نوع الحرب التي تريد طهران تجنبها.

كما أنه بحسب هؤلا المسؤولين، لا يوجد دليل مباشر على أن كبار القادة الإيرانيين - سواء قائد فيلق القدس النخبوي أو المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - أمروا بشن هجمات الحوثيين الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

لكن ليس هناك شك في أن إيران دعمت تصرفات الحوثيين، وتشير التقييمات الاستخباراتية إلى أن المسؤولين الإيرانيين يعتقدون أن الصراع المتصاعد سيزيد التكاليف على الغرب - دون المخاطرة بحرب أوسع نطاقا، حسبما قال مسؤولون أميركيون.

ورفع البيت الأبيض السرية عن معلومات يقول إنها تظهر أن إيران تزود الحوثيين بالأسلحة، على الرغم من أن الحوثيين يبدون بشكل متزايد قادرين على صنع العديد من الأسلحة الخاصة بهم، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المجمعة من أجزاء تم الحصول عليها من الصين وموردين آخرين.

ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن السفن والطائرات الإيرانية توفر بيانات الاستهداف.

لكن وكالات التجسس الأميركية تعتقد أن الحوثيين منظمة مستقلة وأن إيران لا تملي عملياتها اليومية، حسبما قال مسؤولون أمريكيون يوم الجمعة.

ويقول كروكر، وهو دبلوماسي أميركي سابق شهير عمل في دول من بينها لبنان والعراق وأفغانستان وباكستان: السؤال الذي يقع في قلب كل هذا هو: إلى أي مدى يتم توجيه تصرفات هؤلاء الوكلاء من إيران وإلى أي مدى هي مبادرات محلية؟

ويعتقد كروكر أن آية الله خامنئي أكثر فعالية من سلفه، أو شاه إيران، في بسط السلطة عبر المنطقة.

لكن السؤال هو : إلى أي مدى يبسط خامنئي سيطرته بشكل مباشر؟



لا يجد كروكر "إجابة جيدة" على حد قوله، لكنه يتوقع أن القيادة والسيطرة على حزب أكبر من حماس، لكن جميع الوكلاء "على المستوى الاستراتيجي يسترشدون على الأقل من طهران".

وقال إن أكثر ما تهتم به القيادة الإيرانية هو "استقرار النظام"، لأن المرشد الأعلى يبلغ من العمر 84 عاماً ويعاني من المرض.

اختبار اغتيال "سليماني"

عندما أمر الرئيس دونالد ترامب بقتل اللواء قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في عام 2020، "كان رد إيران على اغتيال بطلها القومي محسوبًا للغاية"، بحسب عدنان طباطبائي، الخبير في شؤون الشرق الأوسط.

وقال الطباطبائي إن ما تلا ذلك كان "ما يمكن أن أشير إليه بأزمة ردع حادة بالنسبة لإيران، لأنه في العامين التاليين على وجه الخصوص، نفذت إسرائيل أكثر العمليات إذلالاً على الأراضي الإيرانية".

وشملت هذه العمليات التخريبية حول موقع التخصيب النووي في نطنز واغتيال العالم الذي يعمل في قلب البرنامج النووي عن بعد.

لكن في السنوات الأربع التي تلت ذلك، قامت إيران بتعميق وتحسين قواتها بالوكالة بشكل كبير، وتزويدها بأجيال جديدة من الأسلحة، والقدرة على تجميع أسلحتها الخاصة والمزيد من التدريب.

الحوثيون وحرية التحرك

ومن بين جميع الوكلاء، قد يكون الحوثيون هم الذين يشعرون بمزيد من حرية العمل تحت إشراف إيران، فعلاقتهم بطهران ليست متجذرة مثل حزب الله.

وقد أثبتوا أن لديهم قدرة هائلة على تعطيل حركة التجارة العالمية. لقد تسبب الحوثيون بالفعل في نقص قطع الغيار في شركتي تيسلا وفولفو بشكل مؤقت، كما أنهم يرفعون أسعار الطاقة.

وبينما دمرت القوات الأمريكية والبريطانية نحو 30 موقعا في اليمن يستخدمها الحوثيون، قال مسؤولون في البنتاغون، الجمعة، إن الجماعة احتفظت بنحو ثلاثة أرباع قدرتها على إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على السفن التي تعبر البحر الأحمر. ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم ردعها الآن – أو إذا كانت تعتقد أن من واجبها الانتقام.

وكتب محمد إيماني، وهو محلل محافظ، في مقال بصحيفة فارس نيوز، وهي وكالة أنباء إيرانية شبه رسمية: "إن قصف المقاومة اليمنية لن يحل أي عقدة في الاستراتيجية الأميركية، تماماً كما لم يفك عقدة في فيتنام وأفغانستان". ووصفت الضربات بأنها "مزحة".

ويواصل الإيرانيون التحدث عن الحوثيين، ففي يوم الأحد، أشاد بهم الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في خطاب ألقاه ووصفهم بأنهم "شجعان، أقوياء وشجاعون" لدفاعهم عن "شعب فلسطين المضطهد".

واستخدم الضربات لمحاولة تشجيع الدول الأخرى على دعم الفلسطينيين، دون أن يتعهد بنفسه بأي التزام، معلناً: "إذا سنحت الفرصة لشعوب الدول الإسلامية، فسوف ترون جيوشًا جاهزة لإرسالها إلى فلسطين".

هل تورط إسرائيل أميركا؟

ويقول دبلوماسيون في الشرق الأوسط إنهم يشعرون بالقلق من أن الحكومة الإسرائيلية المتشددة أقل اهتمامًا بكثير باحتواء الصراع من إدارة بايدن.

ويعتقد البعض أنهم قد يرون قيمة في ضرب وكلاء إيران وجذب الولايات المتحدة بشكل مباشر أكثر.

وقالت سنام فاكيل، خبيرة الشؤون الإيرانية في تشاتام هاوس، وهي منظمة بحثية مقرها لندن:"لقد حاولت إيران نقل الصراع إلى الخارج".

فـ"خطوط إيران الحمراء هي حدود إيران. وفي هذه المرحلة، فهي على استعداد تام للمقامرة في جميع أنحاء المنطقة، ولكن ليس في الداخل".

ومع ذلك، فإن هذه الاستراتيجية تحمل مخاطر بالنسبة لإيران.

وستصبح خيارات السيد بايدن لمعايرة الرد الأميركي أكثر محدودية بكثير إذا مات جنود أو متعاقدون أميركيون في هجوم بالوكالة - وهو أمر كاد أن يحدث في العديد من الحوادث الأخيرة.

ويعترف المسؤولون أنه إذا قُتل أميركيون، فإن الضغط لتوجيه هجمات مباشرة على إيران سوف يرتفع بشكل حاد.

وقالت رينام الحمداني، المحللة اليمنية التي درست العلاقة بين إيران والحوثيين: "بالنسبة للإيرانيين، كان الأمر جيدًا جدًا بالنسبة لهم حتى الآن، لكن الأمر وصل إلى مرحلة أصبح فيها الأمر محفوفًا بالمخاطر للغاية".

وأضاف: "خطأ واحد من أحد هؤلاء الوكلاء، إذا ضرب المكان الخطأ في الوقت الخطأ، فإننا نخاطر حقًا بحرب إقليمية".