وكان قد أعلن السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية تيم سكوت انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية.

ولكن عندما أعود إلى ولاية آيوا، لن أكون مرشحا للرئاسة سأعلق حملتي".

وأضاف: "أعتقد أن الناخبين الذين هم الأشخاص الأكثر تميزا على هذا الكوكب كانوا واضحين حقا في أنهم يقولون لي: ليس الآن يا تيم".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في نوفمبر 2024.