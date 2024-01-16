وأضافت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر، فيما لم تعرف طبيعة الحادث الأمني والجهة التي نفذته.

والأحد، قالت الهيئة إنها تلقت تقريرا الأحد عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية على بعد 23 ميلا بحريا (43 كيلومترا) شمال غربي ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

وأضافت الهيئة في تحذير "اقترب الزورقان الصغيران واعترضا سفينة تجارية في محاولة لحملها على تغيير مسارها".

وتابعت "استمرت السفينة التجارية في مسارها بعد أن تلقت تطمينات من السلطات. ابتعد الزورقان الصغيران عن محيطها الآن. والسفينة وطاقمها بخير".