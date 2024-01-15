وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع صحيفة إسرائيل هيوم إن الجيش قرر سحب الفرقة 36 التي تضم اللواء غولاني واللواء 188 واللواء السابع من سلاح المدرعات، وفرقة إطفاء تابعة لسلاح المدفعية ولواء عتسيوني الاحتياطي.

وذكرت المصادر إن قرار الجيش يأتي بعد تقييم للوضع القتالي وللحفاظ على كفاءة القوات.

وبحسب المصادر، غادرت قوات الفرقة 36 غزة لفترة تجديد وتدريب وزيادة كفاءة، على أن يتم في نهاية الفترة التنشيطية، وبحسب تقييم الوضع، تحديد استمرار النشاط العملياتي لقوات الفرقة حسب الحاجة العملياتية.

ولعبت الفرقة 36 دورا هاما في القتال في قطاع غزة خلال الأشهر الأخيرة، بحسب إسرائيل هيوم.

ولا تزال هناك ثلاث فرق قتالية في القطاع، إلى جانب القوات الخاصة، التي تواصل القتال في جميع أنحاء غزة.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت إسرائيل وحدة دوفديفان من القوات الخاصة من غزة إلى الضفة الغربية وسط مخاوف من انفجار الأوضاع هناك.

وفي ديسمبر الماضي، سحب جيش الاحتلال لواء غولاني من قطاع غزة بعد 60 يوما من القتال تكبد فيها خسائر كبيرة، بمزاعم إعادة تنظيم صفوف اللواء. كما سحب كتائب من لواء المظليين في جيش الاحتلال الذي يعمل شمالي غزة وجنوبها لإعادة تنظيم صفوفه.