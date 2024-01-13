وقال المتحدث باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا، إن التصويت "لن يعوق التوجه الحتمي لإعادة التوحيد مع الصين"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

واعتبر تشين أن نتائج التصويت تظهر أن الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان "لا يمكنه تمثيل غالبية الرأي العام في الجزيرة".

وبفوزه السبت، منح لاي حزبه ولاية رئاسية ثالثة متتالية، بعد حملة سعى خلالها لتصوير نفسه على أنه المدافع الأول عن النمط الديمقراطي في تايوان.

وأضاف تشين أن التصويت "لن يغير المشهد الأساسي ومنحى تطوير العلاقات عبر المضيق"، مشددا على أن "موقف بكين بشأن تحقيق إعادة التوحيد الوطني لا يزال ثابتا، وتصميمنا صلب كالصخر".

وقال المتحدث إن بكين "تعارض بشدة الأنشطة الانفصالية الرامية إلى استقلال تايوان، وكذلك التدخل الأجنبي".

وتابعت واشنطن وبكين الانتخابات عن كثب، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر شريك عسكري للجزيرة، علما أن الاستحقاق نظم في خضم صراع قائم بين القوتين العظميين على النفوذ في المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد شدد في خطاب وجهه إلى الأمة بمناسبة رأس السنة، على أن "إعادة التوحيد" مع تايوان "حتمية".

وخلال الحملة الانتخابية، حذرت بكين من أن لاي يشكل "خطرا جسيما"، ويمكن أن يشكل تهديدا للسلام باتباع "المسار الشرير" للاستقلال.