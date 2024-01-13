وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته، الذي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي التقدمي، على 40.2 في المئة من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98 في المئة من مراكز الاقتراع.

وبهذه النتيجة، يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.

لماذا يعد هذا الخبر سيئا للصين؟

تصف الصين لاي بـ"الانفصالي الخطير"، ورفضت دعواته المتكررة لإجراء محادثات معها.

ويرى متابعون أن خبر فوز لاي سيئا للصين، لأنه: