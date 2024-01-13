فاز لاي تشينغ تي، الذي تصفه الصين بأنه "خطر جسيم"، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الجزيرة السبت، حسب النتائج الرسمية شبه النهائية للاقتراع.
وحصل نائب الرئيس المنتهية ولايته، الذي ينتمي إلى الحزب الديموقراطي التقدمي، على 40.2 في المئة من الأصوات حسب هذه النتائج التي تشمل 98 في المئة من مراكز الاقتراع.
وبهذه النتيجة، يتولى الحزب الديمقراطي التقدمي السلطة لثالث فترة على التوالي، وهو أمر غير مسبوق في نظام الانتخابات في تايوان.
لماذا يعد هذا الخبر سيئا للصين؟
تصف الصين لاي بـ"الانفصالي الخطير"، ورفضت دعواته المتكررة لإجراء محادثات معها.
ويرى متابعون أن خبر فوز لاي سيئا للصين، لأنه:
- يعرف بمواقفه المؤيدة لاستقلال تايوان.
- يرفض مطالب الصين بالسيادة على الجزيرة.
- يقول إنه ملتزم بالحفاظ على السلام عبر مضيق تايوان، ومواصلة تعزيز دفاعات الجزيرة.