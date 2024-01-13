والطائرة التي أعيدت من طراز "بوينغ 737".

وأضافت الوكالة نقلا عن شركة الطيران، أن الرحلة 1182 كانت في الطريق إلى مطار توياما، لكنها عادت إلى مطار نيو شيتوس في سابورو في حدود الساعة 11:20 صباحا (0220 بتوقيت غرينتش).

وأوضحت أنه لم تحدث إصابات بين الركاب البالغ عددهم 59، وأفراد الطاقم الستة.

ويشكل هذا الحادث آخر حلقة ضمن سلسلة حوادث تعرضت لها "بوينغ"، آخرها حادث طارئ اقتلع خلاله جزء من جسم طائرة "بوينغ 737 ماكس 9" بينما كانت تحلق فوق ساحل الولايات المتحدة الغربي، الأسبوع الماضي، مما اضطرها للقيام بهبوط اضطراري.

وقبل ذلك، وقع حادثا تحطم طائرتين من طراز "737 ماكس" في أكتوبر 2018 ومارس 2019، تسببا بمقتل 346 شخصا بالمجموع.

وأدى الحادثان المرتبطان ببرمجية ضمن نظام موازنة الطائرة يدعى "نظام تعزيز خصائص المناورة"، إلى منع تحليق جميع طائرات "737 ماكس" لمدة عامين تقريبا.

وتواجه "بوينغ" صعوبات أخرى أيضا، إذ أنها علقت عدة مرات على مدى عامين تسليم طائراتها المخصصة للرحلات الطويلة من طراز "787"، بسبب عيوب في التصنيع والفحص.