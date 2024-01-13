أطلقت روسيا 40 صاروخا ومسيّرة على مناطق مختلفة من أوكرانيا خلال الليل على ما أعلنت السلطات الأوكرانية، السبت.
وقال سلاح الجو الأوكراني "سجل إطلاق 40 وسيلة هجوم جوي للعدو في المجموع"، مضيفا أنه دمر 8 صواريخ.
وأشار إلى أن "أكثر من 20 جهازا" فشلت في إدراك أهدافها "بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الإلكترونية".
وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية الصواريخ الروسية في 5 مناطق على الأقل في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لمسؤولين محليين من تلك الأقاليم.
وجاء في بيان الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت:
- 7 صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300/S-400 من منطقة بيلغورود.
- 3 غارات مسيرات من نوع "شاهد-136/131" من منطقة كورسك.
- 6 صواريخ باليستية من طراز Kh-47M2 "كينغال".
- ما يصل إلى 12 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55 من 11 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS (منطقة الإطلاق - بحر قزوين، الاتحاد الروسي).
- 6 صواريخ كروز Kh-22 من قاذفات Tu-22M3 من منطقة بريانسك.
- 6 صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم" من منطقة دزانكوي في منطقة تشودا - شبه جزيرة القرم.
- 2 صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-31P من طائرتين من طراز Su-35 (منطقة الإطلاق – منطقة خيرسون).
- 4 صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59 من طائرتين من طراز Su-34.
ونشرت الشرطة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية صورة لحفرة كبيرة أحدثها صاروخ تم إسقاطه.
وكتبت الشرطة: "نتيجة لسقوط شظايا صاروخ معاد، تضررت عدة منازل خاصة ومباني غير سكنية، وتهدم مبنى واحد"، مضيفة أن ذلك أسفر أيضا عن مقتل كلب لكن لم يصب أي شخص.