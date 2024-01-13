وقال سلاح الجو الأوكراني "سجل إطلاق 40 وسيلة هجوم جوي للعدو في المجموع"، مضيفا أنه دمر 8 صواريخ.

وأشار إلى أن "أكثر من 20 جهازا" فشلت في إدراك أهدافها "بسبب تدابير نشطة لوسائل الحرب الإلكترونية".

وأسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية الصواريخ الروسية في 5 مناطق على الأقل في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا لمسؤولين محليين من تلك الأقاليم.

وجاء في بيان الجيش الأوكراني أن روسيا أطلقت:

7 صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300/S-400 من منطقة بيلغورود.

من منطقة بيلغورود. 3 غارات مسيرات من نوع "شاهد-136/131" من منطقة كورسك.

6 صواريخ باليستية من طراز Kh-47M2 "كينغال".

"كينغال". ما يصل إلى 12 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555/Kh-55 من 11 قاذفة استراتيجية من طراز Tu-95MS (منطقة الإطلاق - بحر قزوين، الاتحاد الروسي).

من 11 قاذفة استراتيجية من طراز (منطقة الإطلاق - بحر قزوين، الاتحاد الروسي). 6 صواريخ كروز Kh-22 من قاذفات Tu-22M3 من منطقة بريانسك.

من قاذفات من منطقة بريانسك. 6 صواريخ باليستية من طراز "إسكندر-إم" من منطقة دزانكوي في منطقة تشودا - شبه جزيرة القرم.

2 صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-31P من طائرتين من طراز Su-35 (منطقة الإطلاق – منطقة خيرسون).

من طائرتين من طراز (منطقة الإطلاق – منطقة خيرسون). 4 صواريخ جوية موجهة من طراز Kh-59 من طائرتين من طراز Su-34 .

ونشرت الشرطة في منطقة تشيرنيهيف الشمالية صورة لحفرة كبيرة أحدثها صاروخ تم إسقاطه.

وكتبت الشرطة: "نتيجة لسقوط شظايا صاروخ معاد، تضررت عدة منازل خاصة ومباني غير سكنية، وتهدم مبنى واحد"، مضيفة أن ذلك أسفر أيضا عن مقتل كلب لكن لم يصب أي شخص.