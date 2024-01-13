يقول المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون إن التصريحات والإجراءات التي اتخذها الوزراء اليمينيون، خاصة فيما يتعلق بالحرب في غزة، سببت توترا متزايدا بين إسرائيل والعديد من حلفائها، وخاصة إدارة الرئيس جو بايدن والأحزاب الديمقراطية.

وقال سموتريتش، وزير المالية، في مقابلة أجريت مؤخرا مع وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن إسرائيل يجب أن تتخذ خطوات لتشجيع هجرة غالبية الفلسطينيين في غزة، الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص، إلى بلدان أخرى.

كما أعرب بن غفير، وزير الأمن القومي، عن دعمه لمثل هذه الخطوة، قائلا إنها ستسمح لإسرائيل بإعادة بناء المستوطنات اليهودية في غزة.

ماذا حصل؟

جلس هرتزوغ مع ما يقرب من 15 عضوا يهوديا، وفقا لما ذكره 6 أعضاء حاضرين في الاجتماع.

قال النائب جان شاكوفسكي لموقع "أكسيوس" إن عدم الموافقة على تعليقات الوزيرين تم التعبير عنها بالإجماع من قبل الأعضاء.

وقال النائب براد شنايدر إنه في حين أن تعليقات الوزيرين كانت محور التركيز الأساسي للاجتماع، فقد تم طرح "قائمة كاملة من التصريحات غير الحكيمة لأعضاء الكنيست".

لفت النائب جريج لاندسمان: "لقد ضغطنا على السفير بشأن تصريحات بعض هؤلاء اليمينيين حول ما سيحدث بعد ذلك في غزة، كجزء من سلسلة من التصريحات البغيضة حقا".

حذر المشرعون من أن التعليقات تضر ليس فقط بالجهود المبذولة للتوصل إلى صفقة رهائن ووقف القتال في غزة، ولكن أيضا بالرأي العام الأميركي تجاه إسرائيل.

قال النائب ستيف كوهين ملخصا الحجة التي تم تقديمها: ما فعله هذان العضوان في مجلس الوزراء جعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا نحن الذين نؤيد إسرائيل بنسبة 100 بالمئة.

قال مصدر مطلع على الاجتماع إنه ردا على المخاوف التي أثارها المشرعون، رد السفير بتصريح نتنياهو أن إسرائيل لا تسعى إلى تهجير الفلسطينيين بالقوة أو إعادة احتلال غزة.

أكد السفير أيضا على أنه يُسمح لبن غفير وسموتريتش بالتحدث بحرية، لكن تصريحاتهما لا تمثل بالضرورة الموقف الرسمي للحكومة.

كان البعض غير راضين عن ردود هيرزوغ، حيث قالت شاكوفسكي، وهي واحدة من الأعضاء الأكثر تقدمية، إنها وزملاؤها "لقد بذلوا قصارى جهدهم للحصول على نوع من الإجابة، ولم يحصلوا على شيء".

وأضافت: "كان أقوى مؤيدي إسرائيل يضغطون عليه بشدة، وظل يهز رأسه قائلًا: ليس هناك ما يمكنني فعله".

وقال أحد أعضاء مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لموقع "أكسيوس" إن بن غفير يستخدم الحرب في غزة من أجل "حملة سياسية متطرفة"، وبدلا من كبح جماحه، يلتزم نتنياهو الصمت معظم الوقت لأسباب سياسية داخلية.

وأكدت السفارة الإسرائيلية لموقع "أكسيوس" إن "السفير هرتزوغ يحافظ على اتصالات منتظمة مع أعضاء الكونغرس الأميركي، مما يسمح له بإبقائهم على اطلاع دائم بالسياسة الرسمية للحكومة الإسرائيلية. ونحن لا نعلق على محتوى هذه المناقشات الخاصة".