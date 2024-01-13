وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن "هاتين الدولتين نفّذتا ضربة كبرى على الأراضي اليمنية. أنا لا أتحدث عن هجوم على جماعة ما داخل البلد، بل عن هجوم على شعب البلد بأسره. لقد تم استخدام طائرات وبوارج وغواصات أيضا"، في إشارة إلى ضربات شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا بدعم من دول حليفة.

أميركا تدافع عن الضربات على الحوثيين

دافعت الولايات المتحدة عن الضربات العسكرية على الحوثيين في اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي.

وقالت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لمجلس الأمن بالأمم المتحدة إن الضربات التي نفذت خلال الليل استهدفت "تعطيل قدرة الحوثيين على مواصلة الهجمات المتهورة على السفن وإضعاف تلك القدرة".

وأضافت أن هجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفين سفينة على تحويل مسارها عن البحر الأحمر منذ نوفمبر.

وشددت غرينفيلد على أن بلادها ستواصل "المساعي الدبلوماسية مع السعي للدفاع عن السفن التجارية في البحر الأحمر".

وشنت القوات الأميركية والبريطانية فجر الجمعة ضربات على مواقع تستخدمها جماعة الحوثي في اليمن ردا على هجماتها على السفن في البحر الأحمر.

وأوصت البحرية الأميركية، يوم الجمعة، السفن التي ترفع العلم الأميركي بالابتعاد عن المناطق المحيطة باليمن في البحر الأحمر وخليج عدن لمدة 72 ساعة مقبلة، وذلك بعد الضربات التي استهدفت الحوثيين.

وجاء التحذير فيما تعهد الحوثيون في اليمن برد قاس على الغارات التي قادتها الولايات المتحدة، ما يزيد من احتمال وقوع صراع أوسع نطاقا في منطقة تشهد بالفعل حربا تشنها إسرائيل على غزة.