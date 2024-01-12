وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية من أن السكان في مساحات شاسعة من الغرب الأوسط ضربتهم صباح يوم الجمعة ظروف أشبه بالعواصف الثلجية تتضمن هطول ثلوج كثيفة، وهبوب رياح عاتية تصل سرعتها إلى 96 كيلومترا في الساعة ومن المتوقع استمرارها حتى يوم السبت.

وأفاد موقع "باور أوتيدج دوت يو.إس" الإلكتروني لتعقب انقطاع الكهرباء بانقطاع الكهرباء عن 190 ألف منزل في خمس ولايات منها إيلينوي وتكساس وويسكونسن وآركنسو وتنيسي.

وألغت خطوط طيران أو أرجأت أكثر من 3600 رحلة جوية في أنحاء البلاد يوم الجمعة، بما في ذلك طائرات منع طائرات من الإقلاع أوالهبوط في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والثلج الحاجب للرؤية حسبما أفاد موقع "فلايت أوير دوت.كوم".

وزاد عدد الرحلات الملغاة عن 1600 رحلة بعد انقطاع الكهرباء وتأثر الشركات في 12 ولاية.

وأفاد موقع "فلايت أوير" لتتبع حركة الطيران بأن 1643 رحلة إجمالا أُلغيت و1238 رحلة تأجلت حتى الساعة 9:12 صباحا بالتوقيت المحلي.