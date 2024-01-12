ونقلت رويترز عن المستشار تال بيكر إن جنوب أفريقيا قدمت يوم الخميس "قصة مشوهة بشكل صارخ" عندما اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع في القضية التي رفعتها أمام محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف بيكر "إذا كانت هناك أعمال إبادة جماعية، فقد ارتكبت ضد إسرائيل".

ماذا قالت إسرائيل؟

مطالب جنوب أفريقيا ستترك إسرائيل عاجزة عن الدفاع عن نفسها.

الرئيسي في الإبادة الجماعية، وهو نية تدمير شعب كليا أو جزئيا، "غير موجود على الإطلاق".

"المعاناة المروعة" للمدنيين، من الإسرائيليين والفلسطينيين، هي نتيجة استراتيجية حماس.

ملتزمة بالامتثال للقانون "لكنها تفعل ذلك في مواجهة ازدراء حماس المطلق للقانون".

ينبغي رفض طلب اتخاذ تدابير طارئة.

حماس تسعى إلى إبادتها.

ويوم الخميس، اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرةً أن الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر 2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رُفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقراً، تحثّ جنوب أفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا: "لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته.. أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".