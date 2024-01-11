وضرب الزلزال منطقة على بعد 41 كيلومترا شمال غرب كيلجو التي تضم موقع اختبارات نووية، وفق ما ذكرت إدارة الأرصاد الجوية.

رُصد الزلزال عند الساعة 19,00 (10,00 ت غ) على عمق 20 كلم.

وأجرت كوريا الشمالية ستة اختبارات نووية في موقع بونغي-ري بين العامين 2006 و2017.

وتسبب اختبار 2017 النووي بزلزال بلغت قوته 6,3 درجات شعر به السكان عبر الحدود في الصين المجاورة.



