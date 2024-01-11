أفادت وسائل إعلام أميركية نقلا عن مسؤولين أميركين، أن نفق كنيس يهودي في نيويورك السري الغير القانوني، يشكل خطرا مباشر على المباني المجاورة له.
وبحسب صحيفة نيويورك تايمز، قال مسؤولون إن النفق السري غير القانوني الذي جرى اكتشافه تحت كنيس يهودي في نيويورك يشكل تهديدًا لاستقرار جزء من مباني متصلة به، .
وأمر فريق المراقبة التابع لإدارة المباني بالسيطرة على هذا النفق وإغلاق أجزاء من المباني مؤقتًا، وقاموا بتوجيه مخالفات لحاخامي الحركة اللوبافيتشية الذين يمتلكون المعبد بسبب انتهاكهم لقوانين البناء من دون تصريح.
إغلاق مبنى مجاور
بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق مبنى مجاور على شارع كينغستون نتيجة مخاوف تتعلق بسلامته بعد اكتشاف إزالة جدران داخل المبنى، خلال عملية حفر النفق.
وبحسب تقرير مفتشي الإدارة، تم إنشاء هذا النفق غير القانوني دون الحصول على تصاريح أو موافقة مسبقة، ولم يكن يحتوي على دعامات كافية، مما أدى إلى إنشاء فتحات في العديد من أجزاء المباني المجاورة على مستوى القبو.
ماذا حدث؟
- اندلعت اشتباكات إثر محاولة أعضاء حركة حاباد المتشددة منع عمال بناء جاءوا لسد النفق بوصفه "غير قانوني".
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تم القبض على 10 أشخاص بعد استدعاء قسم شرطة نيويورك لتنفيذ قرار إغلاق النفق بالقوة ومحاولة عدد من شباب الحركة المتشددة التصدي لرجال الشرطة".
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في ديسمبر الماضي تم اكتشاف النفق أسفل المقر العالمي لحركة "حاباد"- أكبر منظمة يهودية في العالم- ، وهو مبنى مشهور في منطقة كراون هايتس في مدينة بروكلين، واستدعى قادة الكنيس مهندسي الإنشاءات لتقييم الأضرار.
في مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر مساحة خرسانية كهفية بعرض حوالي 20 قدما أسفل قسم النساء في مبنى الحركة، بجسب موقع نيويورك بوست الأميركي.