ونقلت وكالة رويترز عن مذكرة صادرة عن "أمبري" قولها إن ناقلة نفط ترفع علم جزر مارشال اعتلاها 4-5 أشخاص مسلحين على بعد حوالي 50 ميلا إلى الشرق من صحار بسلطنة عمان.

وأضافت المذكرة أن المسلحين المشتبه بهم كانوا يرتدون زيا أسود يشبه الزي العسكري وأقنعة سوداء.

وبحسب مذكرة أمبري، فإن الناقلة اتهمت في وقت سابق لحملها نفطا إيرانيا خاضعا للعقوبات، وتمت مصادرتها وتغريمها من قبل الولايات المتحدة.

وتأتي هذه التقارير إثر تقرير سابق صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية جاء فيه أنها تقلت بلاغا، اليوم الخميس، حول حادث بحري على بعد 50 ميلا بحريا شرقي صحار العمانية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول إنها تقلت بلاغا حول اعتلاء أشخاص غير مصرح لهم لسفينة في نفس احداثيات الموقع الذي وقع فيه حادث قبالة عُمان.

وأضافت الهيئة أنها لا تستطيع إجراء المزيد من الاتصالات مع السفينة في الوقت الحالي.