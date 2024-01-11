وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ، الخميس، إن واشنطن يجب أن "تمتنع عن التدخل في انتخابات منطقة تايوان بأي شكل من الأشكال لتجنب إلحاق ضرر خطر في العلاقات الصينية-الأميركية".

وشددت على أن "الصين تعارض على الدوام أي شكل من أشكال التبادل الرسمي بين الولايات المتحدة وتايوان" بعدما أعلنت الولايات المتحدة أنها سترسل وفدا إثر الاقتراع هذا الأسبوع.

وأضافت "لا توجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان هي جزء لا يتجزأ من الصين"، بحسب فرانس برس.

ونددت ماو بالتحذير الأميركي لبكين بشأن إثارة التوترات حول الانتخابات.

وقالت إن الصين "تعرب عن استيائها الشديد ومعارضتها الحازمة للتصريحات الطائشة التي يطلقها الجانب الأميركي بشأن الانتخابات في منطقة تايوان".

وأضافت "إن تايوان هي في جوهر المصالح الأساسية للصين وهي الخط الأحمر رقم واحد الذي يجب عدم تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية".

وتابعت "نحثّ الجانب الأميركي.. على اتخاذ خطوات عملية للوفاء بالالتزامات التي قطعها زعيما البلدين"، وفقا للوكالة الفرنسية.

بالمقابل، دعا وزير الخارجية التايواني جوزف وو الصين، الخميس، إلى "التوقف عن التدخل" في الانتخابات الرئاسية المقررة السبت في تايوان التي تعتبرها بكين إقليميا تابعا لها.

وكتب الوزير عبر منصة اكس "تثير الانتخابات المقبلة في تايوان اهتماما عالميا والتدخلات (الصينية) المتكررة تسرق الأضواء. بصراحة ينبغي على الصين التوقف عن التدخل في انتخابات دول أخرى وتنظيم انتخابات خاصة بها".