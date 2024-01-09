وأصدر مكتب ماكرون بيانا أعلن فيه تعيين أتال (34 عاما) الذي برز اسمه كمتحدث باسم الحكومة ووزير للتعليم.

واستقالت سلفه إليزابيث بورن، الإثنين، بعد الاضطرابات السياسية الأخيرة بشأن قانون الهجرة الذي يعزز قدرة الحكومة على ترحيل الأجانب.

ومن المقرر أن يقوم ماكرون، وهو وسطي يبلغ من العمر 46 عاما وتنتهي ولايته في عام 2027، بتشكيل حكومة جديدة في الأيام المقبلة.