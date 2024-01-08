وأخفى أوستن، الرجل الثاني في قيادة الجيش بعد بايدن، دخوله المستشفى في يوم رأس السنة الجديدة عن الرئيس والشعب.

وردا على سؤال عما إذا كان أوستن قد غاب عن الوعي على الإطلاق منذ الأول من يناير وما إذا كان البيت الأبيض قد تم إبلاغه بذلك، نفى المسؤول علمه بالأمر.

وكشف مسؤولون، الأحد، أن دخول أوستن إلى المستشفى ظل سريا بشكل أكبر مما كان يُعتقد في السابق وأضافوا نائبته إلى قائمة طويلة من المسؤولين، وصولا إلى بايدن، لم يكونوا على اطلاع بما يحدث لعدة أيام.

تتطلب مهام وزير الدفاع أن يكون متاحا في أي وقت للتعامل مع الأزمات المتعلقة بالأمن القومي.

وقال أوستن يوم السبت إنه يتحمل "المسؤولية الكاملة" عن هذه السرية.

ولا تزال طبيعة الأزمة الصحية التي تعرض لها أوستن غير معروفة.