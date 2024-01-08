وأكد سلاح الجو على وسائل التواصل الاجتماعي: "أطلق العدو ليلة الثامن من يناير 2024 هجوما كبيرا على أوكرانيا"، مضيفا أنه تم أيضا إسقاط 8 مسيّرات.

وقالت السلطات الأوكرانية إن القصف قتل ما لا يقل عن 4 مدنيين.

وأفاد مسؤولون محليون بأن شخصين قتلا في منطقة خميلنيتسكي الغربية حيث تعرضت البنية التحتية الحيوية أيضا للقصف.

وقال أولكسندر فيلكول، رئيس بلدية كريفي ريه، إن رجلا يبلغ من العمر 62 عاما لقى حتفه وتضرر مركزا للتسوق وعشرات من المنازل والمباني السكنية بعد أن ضربت تسعة صواريخ روسية المدينة الواقعة في جنوب وسط البلاد.

وكتب سيرهي ليساك الحاكم الإقليمي على تطبيق تيليغرام: "لقد ضرب العدو المجنون المدنيين مجددا، ووجه صواريخ صوب الشعب".

وقالت روسيا إنها قصفت أهدافا عسكرية - صناعية في أوكرانيا من البحر والجو، الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان: "في صباح هذا اليوم، تم تنفيذ هجوم كبير بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى منها صاروخ كينجال الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، على منشآت المجمع العسكري-الصناعي في أوكرانيا".