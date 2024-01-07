وكتبت القوات الجوية على قناتها على تطبيق تلغرام أن روسيا استهدفت جنوب وشرق أوكرانيا بشكل أساسي، لكنها لم تذكر مصير الصواريخ الثلاثة التي تقول إن موسكو أطلقتها.

من ناحيته، قال فاديم فيلاشكين، حاكم الجزء الذي تسيطر عليه أوكرانيا في منطقة دونيتسك، إن ضربة صاروخية روسية أودت بحياة 11 شخصا وتسببت في إصابة 10 اليوم السبت في مدينة بوكروفسك بشرق أوكرانيا وحولها.

وكتب فيلاشكين على تلغرام "11 قتيلا، منهم 5 أطفال. هذا ما نتج حتى الآن عن الضربات على منطقة بوكروفسك"، بحسب ما ذكرت رويترز.

وعبرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في أوكرانيا دينيس براون عن فزعها بسبب هذا الهجوم.

وقالت في بيان "كانوا مجرد أطفال وقتلوا بسبب هذه الحرب".

واستمرت عمليات الإنقاذ أثناء الليل.

وأظهرت صور نشرها فيلاشكين على الإنترنت فرق إنقاذ وهي تتفحص أكواما كبيرة من الأنقاض في الظلام بالإضافة إلى سيارة محترقة.