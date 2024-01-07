وقال المتحدث باسم شرطة كابول خالد زادران إنّ الانفجار وقع في حيّ دشت برتشي، حيث يعيش أبناء طائفة الهزارة.

وأضاف في بيان "وفق المعلومات الأوّلية، قُتل للأسف مدنيّان كانا في الحافلة وأصيب 14 آخرون ونُقلوا إلى مستشفى".

وتبنّى تنظيم داعش - خراسان مسؤوليّة الهجوم، في بيان عبر تلغرام.

في نوفمبر، قُتل سبعة أشخاص بانفجار في حافلة في دشت برتشي تبنّاه تنظيم داعش.

وانخفض عدد التفجيرات والهجمات الانتحاريّة في أفغانستان بشكل ملحوظ منذ أنهت حركة طالبان تمرّدها بعد استيلائها على السلطة في أغسطس 2021، وإطاحة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة.

لكن ما زال عدد من الجماعات المسلّحة، بما في ذلك الفرع الإقليمي لتنظيم داعش، يشكّل تهديدا.