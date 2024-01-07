ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بلينكن بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خانيا بجزيرة كريت "علينا أن نضمن عدم اتساع النزاع (...) أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان، ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".

وبدأ بلينكن جولته من إسطنبول بالاجتماع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي ينتقد بشدة العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وتهدف جولة وزير الخارجية الأميركي في المنطقة إلى تهدئة التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر.

وتشمل جولة بلينكن دولا عربية وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة حيث سيوصل رسالة مفادها أن واشنطن لا تريد تصعيدا إقليميا للصراع في قطاع غزة.

وبدأت الحرب عندما شن مسلحو حماس هجوما على إسرائيل في السابعمن أكتوبر مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240رهينة، وفقا لما تقوله إسرائيل.

ويتطلع بلينكن أيضا إلى إحراز تقدم في المحادثات بشأن كيفية حكم غزة في حال حققت إسرائيل هدفها المتمثل في القضاء على حماس.

وقال المسؤول إن واشنطن تريد أن تلعب دول المنطقة مثل تركيا دورا في إعادة إعمار غزة وحكمها وربما الأمن في القطاع الذي تديره حماس منذ عام 2007.