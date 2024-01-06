ونقلت وكالة تاس عن بيلوسوف قوله "من المخطط أن يصل حجم الإنتاج السنوي للمركبات الجوية غير المأهولة، باستثناء المسيرات التعليمية، إلى 32500 وحدة.. هذا يزيد بثلاثة أمثال تقريبا على أحجام الإنتاج الحالية".

وأضاف "في الوقت نفسه، من المخطط أن تكون حصة الطائرات الروسية المسيرة 70 بالمئة من سوق هذا النوع من المسيرات"، وفقا لرويترز.

وقال بيلوسوف إن روسيا ستمول مشروع الطائرات المسيرة الوطني بمبلغ 696 مليار روبل (7.66 مليار دولار) بحلول عام 2030، وستنشر المزيد من التفاصيل هذا الشهر.

واستخدمت موسكو وكييف الطائرات المسيرة على نطاق واسع منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022، ويعمل الجانبان على زيادة الإنتاج العسكري بشكل كبير مع استمرار الحرب.

وكانت أوكرانيا أعلنت في ديسمبر الماضي أنها تخطط لإنتاج أكثر من 11 ألف طائرة مسيرة هجومية متوسطة وبعيدة المدى في عام 2024.