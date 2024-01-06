وأضافت، "في 6 يناير، في حوالي الساعة 0:30 بتوقيت موسكو، 21:30 بتوقيت غرينتش الجمعة، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صواريخ ضد أهداف على أراضي روسيا الاتحادية".

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اعتراض وتدمير 4 صواريخ أوكرانية فوق شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات على جسر القرم بعد توقفها لمدة ساعة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت مساء أمس الجمعة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقط 5 مسيرات أوكرانية فوق البحر الأسود.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام 5 طائرات دون طيار على أهداف في روسيا".

وتابع البيان: "تم إسقاط جميع الطائرات دون طيار الأوكرانية من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق الجزء الغربي من البحر الأسود".

كذلك أعلنت الوزارة عن تدمير صاروخ أوكراني مضاد للسفن من طراز "نبتون" فوق الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "في 5 يناير، في حوالي الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام صاروخ نبتون المضاد للسفن ضد أهداف على أراضٍ روسية".