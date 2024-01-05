ويأتي ذلك عقب إعلان وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي اعتقال عدد من المتورطين.

وقال: "تمكنت أجهزة المخابرات من العثور على أدلة قوية حول الأشخاص المتورطين في التفجيرين الإرهابيين، وتم إلقاء القبض عليهم"، وفق ما نقلت وكالة "إرنا".

وأشار إلى أن كافة المعلومات بشأن هذا الملف باتت في أيدي أجهزة المخابرات، مضيفا أن "المخابرات تتابع وبقوة وسرعة الأمر".

وشدد على أن "الحركات الإرهابية التي تدعمها الأنظمة الإرهابية ستصبح في قبضة الأجهزة الاستخباراتية".

رئيسي وسلامي يتوعدان بالانتقام

من جانب آخر، توعد كل من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وقائد الحرس الثوري حسين سلامي بالانتقام خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين اللذين نفذهما تنظيم داعش قبل يومين.

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