وفي وقت سابق من الجمعة، قالت البحرية الهندية إن سفينة حربية تابعة لها اتجهت نحو سفينة مختطفة ترفع علم ليبيريا في بحر العرب، وإن طائرة تراقب الوضع عن كثب.

ونقلت وكالة أنباء آسيا الدولية "إيه إن آي" في وقت سابق عن مسؤولين عسكريين، قولهم إن السفينة "ليلا نورفولك" على متنها طاقم هندي من 15 فردا على الأقل، وأنها اختطفت قرب ساحل الصومال، وتلقت البحرية معلومات عنها مساء الخميس.

وأوضح بيان البحرية الهندية أن السفينة بعثت رسالة إلى منصة هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، تفيد أن ما بين 5 و6 مسلحين مجهولين اعتلوها مساء الخميس.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إن السفينة كانت على بعد 460 ميلا بحريا شرقي الساحل الصومالي حين بثت الرسالة.

وأشار البيان إلى أن السفينة الحربية الهندية "تشيناي" حولت مسارها لمساعدة "ليلا نورفولك"، مضيفا أن طائرة تابعة للبحرية حلقت فوق السفينة المختطفة الجمعة وأجرت اتصالا معها.

وعززت البحرية الهندية مراقبتها لبحر العرب، بعد موجة الهجمات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.

وبعد توقف دام 6 سنوات، عاد للظهور خطف السفن التجارية ومحاولات الخطف ممن يشتبه في أنهم قراصنة قرب منطقتي خليج عدن وبحر العرب، في ديسمبر.

ويعتقد خبراء أن سبب ذلك هو تحول انتباه القوات البحرية بقيادة الولايات المتحدة إلى البحر الأحمر لإحباط هجمات الحوثيين.