ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن وحيدي قوله إن "قوى الأمن الإيرانية عثرت على أدلة جيدة حول أسباب التفجير الإرهابي في كرمان وتم اعتقال عدد من المشتبه بهم".

وأضاف: "الأوضاع تحت السيطرة وبالتأكيد ستقع الحركات الإرهابية المدعومة من الأنظمة الإرهابية في قبضة قوة الأمن الإيرانية".

يذكر أن تفجيرين إرهابيين استهدفا يوم الأربعاء المشاركين في مراسم إحياء الذكرى السنوية لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في الطريق إلى روضة الشهداء في كرمان.

وأدى الحادث، وفق "تسنيم"، إلى مقتل 84 شخصا وإصابة 284 آخرين. وما يزال 180 منهم في المستشفيات يتلقون العلاج.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن الحادث.

وقال الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إن "الانتقام ممن يقفون خلف الهجوم الإرهابي في كرمان حتمي وقطعي".