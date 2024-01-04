وكتب محمد جمشيدي والذي يشغل منصب نائب مدير مكتب الرئيس الإيراني للشؤون السياسية، على منصة "إكس": "تقول واشنطن إن الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لهما أي دور في الهجوم الإرهابي في كرمان بإيران.. لا يخطئنّ أحد.. مسؤولية هذه الجريمة تقع على النظامين الأميركي والصهيوني، والإرهاب مجرّد أداة"، وفقما نقلت "فرانس برس".

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي قد قال في وقت سابق يوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على أن إسرائيل تقف وراء انفجاري كرمان.

من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين يوم الأربعاء إن "الولايات المتحدة ليست ضالعة في أي حال من الأحوال في التفجيرين، وأي قول يعاكس ذلك هو أمر سخيف"، مضيفا "لا سبب لدينا للاعتقاد أن إسرائيل ضالعة في هذا الانفجار".

وتابع: "نعرب عن تعاطفنا مع الضحايا وأحبائهم الذي قضوا في هذا الانفجار المرعب".

وتوعد المرشد الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بـ"رد قاس" إثر التفجيرين في جنوب إيران واللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص تزامنا مع ذكرى مقتل الجنرال قاسم سليماني الذي قتل في ضربة أميركية عام 2020.

ماذا حدث في كرمان؟