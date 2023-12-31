وفي بيان صادر في بروكسل، وافقت الدول الـ27 بالإجماع على رفع القيود على الحدود الجوية والبحرية للبلدين اعتبارا من 31 مارس.

وقالت المفوضية الأوروبية مرحبة بالبلدين، إن "توسيع منطقة شنغن سيجعل الاتحاد الأوروبي أقوى، على المستوى الداخلي وعلى الساحة العالمية".

وأوضحت أن قرارها اتخذ بعد إرسال عدة "بعثات لتقصي الحقائق" عامي 2022 و2023 إلى الحدود الخارجية للدولتين، لتأكيد استعدادهما للانضمام إلى "شنغن".

وتوفر منطقة "شنغن" حاليا سفرا غير مقيد داخل أراضي 26 دولة (منها 22 دولة في الاتحاد الأوروبي)، وتضم أكثر من 400 مليون مواطن، مما يجعلها أكبر منطقة لحرية الحركة في العالم، وفقا للمفوضية.