وخلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم قال كيم "أعتقد أن اعتبار الأشخاص الذين يصفوننا بأننا (العدو الأسوأ) كأشخاص نسعى إلى المصالحة والوحدة معهم، هو خطأ يجب ألا نكرره".

وتعتزم بيونغيانغ إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية إضافية للتجسس عام 2024 لتعزيز قدراتها العسكرية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية الأحد.

وذكرت الوكالة أن "مهمة إطلاق ثلاثة أقمار اصطناعية استطلاعية إضافية عام 2024 قد تم الإعلان عنها" خلال اجتماع نهاية السنة للجنة المركزية لحزب العمال الحاكم بوصفها أحد القرارات السياسية الرئيسية للعام المقبل.

وتقول كوريا الشمالية إنها أطلقت بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري في 21 نوفمبر وبثت صورا للبيت الأبيض الأميركي ووزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وقواعد عسكرية أميركية و"مناطق محددة" في كوريا الجنوبية.

وقد سبق هذا الإطلاق الناجح محاولتان فاشلتان في العام الماضي عندما تحطم صاروخها الجديد تشوليما-1 في البحر.

وأثارت هذه الخطوة حالة من التوتر في المنطقة ودفعت الولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية إلى فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية.

ولم تنشر بيونغيانغ بعد أي صور من القمر الاصطناعي الجديد مما يجعل المحللين والحكومات الأجنبية في حيرة بشأن القدرة التي يتمتع بها القمر.