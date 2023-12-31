وكتبت قيادة العمليات في الجيش البولندي على منصة التواصل الاجتماعي إكس "في الساعة 3:00 بعد الظهر (1400 بتوقيت غرينتش)، اكتمل تفتيش المنطقة المحددة وكانت نتيجة البحث سلبية".

وأضافت "اكتملت الأنشطة العسكرية، ولا نخطط لإجراء المزيد من التحقق الميداني".

وقال مسؤولون في الجيش البولندي الجمعة إن جسما ما انتهك المجال الجوي للبلاد من اتجاه حدودها مع أوكرانيا في الصباح قبل أن يخرج في غضون ثلاث دقائق من دخوله.

وكانت كييف أبلغت عن وقوع هجمات عديدة متزامنة على مدن مختلفة في أنحاء أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الجمعة.

وأفاد متحدث باسم قيادة العمليات لرويترز في وقت سابق من يوم السبت "أكد الجانب الأوكراني والحلفاء في البداية ما أكدته سجلات الرادار لدينا بأن الجسم غادر الأراضي البولندية".

وقالت قيادة العمليات على إكس إن ما يقرب من 500 جندي شاركوا في عملية البحث بالقرب من مدينة زاموشتش في جنوب شرق بولندا.

واستدعت وزارة الخارجية البولندية مساء الجمعة القائم بالأعمال الروسي مطالبة بتفسير لانتهاك مجالها الجوي.

وكان كبير الدبلوماسيين الروس في بولندا، قد أشار يوم السبت، إلى أن روسيا لن تقدم أي تفسيرات بشأن جسم مجهول دخل لفترة وجيزة المجال الجوي البولندي حتى تتلقى أدلة تثبت أن الجسم كان صاروخا روسيا.

وذكر القائم بالأعمال الروسي في وارسو، أندريه أورداش، لوكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي يوم السبت أن مزاعم بولندا "لا أساس لها من الصحة".

وأضاف: "لن نقدم أي تفسير حتى يتم تقديم أدلة ملموسة لنا، لأن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة".