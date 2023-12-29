ففي موسكو، قالت وزارة الدفاع الروسية "نفذنا 50 غارة جماعية وضربة واسعة النطاق بأسلحة دقيقة وطائرات بدون طيار خلال الأسبوع".

وقالت أوكرانيا إن روسيا أطلقت اليوم الجمعة "عددا غير مسبوق من الصواريخ" في يوم واحد.

ووفقا للناطق باسم سلاح الجو الأوكراني، فقد أطلقت روسيا عددا غير مسبوق من الصواريخ في يوم واحد على أوكرانيا بعدما أدت الضربات الأخيرة إلى مقتل 12 شخصا وإصابة أكثر من 70 بجروح، كما ذكرت فرانس برس.

وقال يوري إيغنات لوكالة فرانس برس إن "هذا أكبر هجوم صاروخي بشكل عام" مضيفا أن الحصيلة تستثني الأيام الأولى من الحرب التي اندلعت في فبراير العام الماضي وشهدت ضربات "مستمرة وبلا انقطاع".

وفي وقت لاحق، قال المدعي العام الأوكراني إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 16 شخصا وإصابة 97 آخرين بجروح.

وإثر الهجمات الروسية واسعة النطاق، ألتي طالت البنية التحتية في العديد من المدن الأوكرانية وكذلك منشآت عسكرية، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن "الهجوم الصاروخي الروسي اليوم الجمعة وهو أحد أكبر الهجمات منذ بداية الغزو الشامل يثبت أنه لا مجال للحديث عن هدنة مع موسكو".

وقالت الوزارة في بيان "روسيا لا تدرس أي سيناريوهات أخرى سوى تدمير أوكرانيا بالكامل".

أعنف هجوم روسي منذ شهور

وفي وقت سابق الجمعة، قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت، اليوم، أكبر هجوم بطائرات مسيرة وصواريخ على البلاد منذ أشهر وشمل العاصمة كييف ومدن في جنوب وغرب وشرق أوكرانيا.

وقال يوري إيغنات، المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية في تصريحات بثها التلفزيون "يمكننا القول إن هذا كان هجوما ضخما"، بحسب رويترز.

وأضاف أن روسيا "أطلقت على ما يبدو كل ما لديها" ضد أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا، وفقا للأسوشيتد برس.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت ما يقرب من 110 صواريخ اليوم الجمعة في واحد من أكبر هجماتها الجوية على أوكرانيا، وتم إسقاط معظمها.

وقال زيلينسكي على منصة إكس "اليوم، استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا الموجودة في ترسانتها: صواريخ كينجال وصواريخ إس-300 وصواريخ كروز ومسيّرات. أطلقت قاذفات استراتيجية صواريخ إكس-101/إكس-505. أطلق ما مجموعه حوالى 110 صواريخ على أوكرانيا. أسقط الجزء الأكبر منها".