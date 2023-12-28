واندلعت النيران في الصهريج المحمّل بالبنزين بعد سقوطه في حفرة على أحد الطرق في توتوتا على بعد 130 كيلومترا من العاصمة مونروفيا.

وقال الدكتور فرنسيس كاتي لقناة "سوبر بونغيز تي في" المحلية إنه من الصعب تحديد عدد الضحايا لأن بعضهم تحول إلى رماد، لكنه قدّر مقتل أكثر من 40 شخصا في الحادث.

وأضاف لوكالة فرانس برس "لدينا فريق يتنقل من منزل إلى آخر للتحقق من المفقودين".

وأفادت الشرطة في وقت سابق أن 15 شخصا قتلوا وأصيب 30 على الأقل بسبب تجمع مارّة في مكان الحادث.

وقال نائب المفتش العام بالشرطة الوطنية برينس مولباه إن "عددا كبيرا من الأشخاص أصيبوا بحروق".

وأضاف مالفين ساكور الضابط في الشرطة أنه بعد الحادث شرع بعض السكان المحليين في تعبئة البنزين المتسرب قبل أن ينفجر الصهريج، ما أسفر عن مقتل وإصابة أشخاص، بحسب فرانس برس.

وأشار إلى أن الشرطة تواصل إحصاء العدد الإجمالي للقتلى والجرحى.

وقال شاهد عيان من توتوتا لوكالة فرانس برس إن "الناس تسلقوا أعلى الشاحنة لجمع البنزين فيما قام آخرون بطرق الشاحنة بقطع معدنية لثقبها كي يتمكنوا من الحصول على البنزين".

وأضاف أن السائق "طلب منهم عدم التسلق أعلى الصهريج والتوقف عن طرقه.. لكن البعض كان يستخدم مفكات براغي لإحداث ثقوب فيه".