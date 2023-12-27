وأضاف تشيميزوف في مقابلة مع الوكالة الروسية للإعلام أن اختبار وحدات المدفعية ذاتية الدفع الجديدة من طراز "كووليشن-إس.في" انتهى وبدأ إنتاجها بكميات كبيرة بالفعل.

ونقلت رويترز عن تشيميزوف قوله إن تسليم الدفعة التجريبية الأولى للجيش الروسي سيتم بحلول نهاية 2023.

وتابع قائلا "أعتقد أنها ستظهر هناك (في أرض المعركة بأوكرانيا) قريبا، نظرا لأن مدافع الهاوتزر من هذه الفئة مطلوبة لتوفير ميزة على نماذج المدفعية الغربية من حيث مدى إطلاق النار".

وفي وقت سابق من ديسمبر، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنه تم بالفعل نشر أحد مدافع هاوتزر من طراز "كووليشن-إس.في" على خط المواجهة في أوكرانيا.

وذكرت تاس أن مدافع هاوتزر، التي يصل مداها إلى 70 كيلومترا، مزودة بمدفع حديث من طراز 2 إيه 88 عيار 152 مليمتر بمعدل إطلاق يبلغ أكثر من 10 طلقات في الدقيقة، فضلا عن نظام حديث لجعل عمليات التوجيه واختيار الهدف آلية.