ونشر ترامب عل منصة "تروث سوشال" العديد من المنشورات التي هاجم فيها بايدن والمستشار الخاص جاك سميث وسياسيين آخرين.

وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك جو بايدن المحتال، وجاك سميث المختل".

كما توجه ترامب إلى زعماء العالم، "الطيبين منهم والأشرار"، وقال: "لكن لا أحد منهم شرير ومريض مثل البلطجية الموجودين داخل بلادنا الذين يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة التي كانت عظيمة ذات يوم".

وأضاف: "آمل أن يتعفوا في الجحيم.. ميلاد مجيد مرة أخرى".

وأظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز نوفمبر الماضي، قبل عام تحديداً من الانتخابات الرئاسية الأميركية، أن المرشح الجمهوري الأوفر حظا دونالد ترامب يتقدّم على الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن في خمس من ست ولايات رئيسية، مع تراجع شعبية بايدن في صفوف الناخبين الشباب والأقليات.