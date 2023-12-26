وقال حاكم منطقة القرم المعيّن من قبل روسيا اليوم الثلاثاء إن أوكرانيا شنت هجوما على بلدة فيودوسيا في شبه جزيرة القرم مما أدى إلى نشوب حريق في منطقة الميناء.

وأفاد سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تلغرام بأنه "تم تطويق منطقة الميناء. اعتبارا من هذه اللحظة، توقفت التفجيرات وتم احتواء الحريق".

وأضاف "جميع هيئات الطوارئ ذات الصلة موجودة في الموقع. وسيتم إجلاء سكان العديد من المنازل".

وأظهرت لقطات، نشرتها عدة وكالات أنباء روسية عبر قنواتها على تلغرام، انفجارات قوية وحرائق فوق منطقة الميناء.

وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014 في خطوة قوبلت بإدانة كبيرة.