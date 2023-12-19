وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، فتحه تحقيقا معمقا في مقطع الفيديو المتداول، خاصة وأن المجندة الإسرائيلية وقفت بشكل متعمد على مسافة قريبة من فوهة المدفع.

وأطلق المدفع قذيفته من فوق رأسها في أحد مناطق قطاع غزة، ما تسبب باندفاعها جراء الضغط الهوائي.

وقال الجيش في بيان إن "الحادث الذي يظهر في الفيديو خطير ويخالف تماما تعليمات السلامة الصادرة عن الجيش الإسرائيلي"، مشددا على أنه "سيكون هناك تحقيق معمق وسيتم فرض العقوبات".

وأكد أنه "لم تقع إصابات في الحادث".