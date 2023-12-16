وقالت وكالات أنباء روسية إن مجموعة تتألف من أكثر من 700 من السياسيين والشخصيات البارزة في المجالين الرياضي والثقافي بادروا بالتجمع، السبت، في موسكو وأيّدوا بالإجماع ترشح بوتين بصفته مرشحا مستقلا.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الحكومية عن أندريه تورتشاك المسؤول الكبير بحزب روسيا المتحدة قوله إن بوتين لن يخوض الانتخابات مرشحا عن حزب روسيا المتحدة الحاكم، إلا أنه يحظى بالتأييد الكامل من الحزب بصفته مرشحا مستقلا.

ونقلت الوكالة أيضا عن سيرغي ميرونوف السياسي الكبير بحزب روسيا العادلة، الذي يدعم بوتين قوله إن بوتين سيترشح بشكل مستقل وإنه سيجري جمع التوقيعات تأييدا له.

وبالنسبة لبوتين (71 عاما)، فإن الانتخابات مجرد إجراء رسمي يثق بالفوز فيه بدعم من الدولة والإعلام الرسمي وفي ظل عدم وجود أي تيار معارضة عامة.