وقال كيربي: "نعتقد أن الإسرائيليين سيراجعون هذا، ويكتشفون كيف حدث ذلك".

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أن قواته قتلت ثلاث رهائن "عن طريق الخطأ" في غزة، بعدما اعتقدت أنهم يشكلون "تهديدا".

وأفاد الجيش في بيان أنه "خلال القتال في الشجاعية، حدد الجيش عن طريق الخطأ ثلاث رهائن إسرائيليين على أنهم يشكلون تهديدا. نتيجة لذلك، قامت القوات بإطلاق النار عليهم وقتلوا"، معربا عن "الندم العميق على الحادث المأساوي".

وأشار كيربي إلى أن "الولايات المتحدة تتفق مع إسرائيل في أن حربها المستمرة ضد حركة حماس في غزة، قد تستمر لأشهر، لكن واشنطن تناقش إجراء المزيد من العمليات الدقيقة من حيث النطاق والحجم".

وأضاف: "أعتقد أن هناك اتفاقا عاما للانتقال إلى عمليات أقل كثافة".

وتابع قائلا: "عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين".

واختتم حديثه بالقول: "سنعلن عن المزيد من التفاصيل حول فرقة العمل البحرية لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر في الأيام المقبلة".