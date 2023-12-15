وفي الأسابيع القليلة الماضية، استعاد الجيش الروسي العديد من المناطق التي كان قد فقدها خلال الهجوم الأوكراني المضاد، وسيطر على مناطق جديدة، أهمها في منطقة أفدييفكا إلى الشمال الشرقي من دونيتسك.

وأمس الخميس، حقق الجيش الروسي تقدما كبيرا في ضواحي نوفوميخايليفكا، حيث وصل إلى المباني الأولى في المدينة من محورين مختلفين.

كما واصل تقدمه جنوبي مارينكا، وبات يسيطر على أكثر من 95 في المئة من المدينة التي رفع عليها العلم الروسي، كما تقدم باتجاه قرية بوبيدا، إلى الغرب من مارينكا.

وفي شمال أفدييفكا، تقدم الجيش الروسي شمالا على طول خط السكة الحديد جنوبي المدينة التي شكلت معقلا شرسا للقوات الأوكرانية، التي كانت تقصف مدينة دونيتسك. علاوة على ذلك، سيطرت القوات على أجنحة بلدة ستيبوف، كما سيطرت على معظم أنحاء البلدة.

وفي شمال باخموت، واصل الجيش الروسي التقدم على طول خط السكة الحديد شرقي بوغدانيفكا، كما سيطر على المزيد من الخنادق المحاذية للطريق المؤدي إلى تشاسيف يار.

وعلى الجبهة الشرقية، تقدم الجيش الروسي باتجاه بلدة روزدوليفكا، وسيطر على جزء من الخندق الذي شيده الجيش الأوكراني في الأشهر الماضية.

وفي اتجاه سوليدار، عبرت القوات المسلحة الروسية نهر فاسيوكوفكا وسيطرت على معقل كبير أمام رازدولوفكا.

مقتل 580 جنديا أوكرانيا

وأمس الخميس، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 580 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة في جميع نقاط المواجهة.

جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليوم الخميس 14 ديسمبر، حيث تابع تقرير الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بتدمير 26 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

ودمرت القوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية للواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوريجيا، كما صدت القوات المسلحة الروسية كذلك 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وبلغت خسائر أوكرانيا ما يصل إلى 45 عسكريا.

وقصفت القوات الروسية كتيبتين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينا بإقليم زابوريجيا، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 265 عسكريا في اتجاه دونيتسك، وصدت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنو ليمان، وخسرت القوات الأوكرانية ما يصل إلى 180 جنديا و3 مركبات ومنصة مدفعية "سيزار".

وألحقت القوات المسلحة الروسية هزيمة بلواء من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نوفوميخايلوفكا في دونيتسك، وفقد الجيش الأوكراني ما يصل إلى 90 عسكريا.